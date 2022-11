Láska na pláži: Vnadná čtyřnásobná maminka (48) sbalila o 17 let mladšího syna Michaela Jordana

Larsa Pippen a Marcus Jordan Profimedia.cz

Hvězda pořadu Real Housewifes od Miami Larsa Pippen má po svém boku novou lásku a není jí nikdo jiný než urostlý syn nejslavnějšího basketbalisty v dějinách Michaela Jordana. Jednatřicetiletého Marcuse sice dělí od brunetky celých sedmnáct let, přičemž on je tím mladším, ale při pohledu na dvojici by to asi nikdo nehádal.