Legendární moderátor Jay Leno utrpěl popáleniny třetího stupně v obličeji. Způsobil je výbuch v garáži

Jay Leno a Arnold Schwarzenegger Profimedia.cz

Populární americký moderátor a komik Jay Leno (72) skončil v nemocnici poté, co utrpěl mnohačetné popáleniny převážně v oblasti obličeje. V garáži u jeho domu v Kalifornii vypukl požár. Legenda talk show The Tonight Show with Jay Leno, kterou moderoval na stanici NBC přes dvacet let, byl převezen do popáleninového centra Petera Grossmana ve West Hills, kde se zotavuje.