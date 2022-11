Wabi Daněk (✝70) měl pozoruhodný život. Autor Rosy na kolejích se kdysi živil i jako šofér záchranky

Wabi Daněk Foto: Václav Jirsa, Právo

Písničky skládal podle toho, jak žil. Proto byly chlapské, otevřené a snadno uvěřitelné. Stanislav „Wabi“ Daněk (30. 1. 1947-16. 11. 2017), od jehož úmrtí uplyne v těchto dnech pět let, byl jedinečným samorostem, který po sobě zanechal spoustu krásné práce. Mezi jeho nejslavnější skladby patří Rosa na kolejích, Píseň, co mě učil listopad, Hudsonský šífy, Ročník 47 nebo Outsider waltz.

Při Rose se vstávalo

Z Rosy na kolejích se u táboráků stala jakási neoficiální trampská hymna. Daněk na její zrod zavzpomínal před lety v Českém rozhlase těmito slovy: „…vím, že jeden čas, se prostě při tý Rose vstávalo, že to byla taková napůl hymna. Ale pro mě to byla vždycky, a je do dneška, prostě obyčejná a docela slušná písnička…“

A jak a proč vlastně vznikla? „Někdy v 70. roce jsme měli ve Zlíně kapelu Rosa. Já jsem tuto píseň psal víceméně jako sonet, jako znělku. A nakonec se z toho stal hit. A hit se nedá vymyslet. Ten musí přijít. A pak už to šlo mimo mne...“ svěřil se Wabi Daněk, který má na kontě víc než 150 písní. Všechny mají drajv a šmrnc a nechybí jim ani správná porce chlapské zadumanosti.

Jak přišel ke svému jménu

Umělecké jméno si Daněk vypůjčil od známého trampského písničkáře Wabiho Ryvoly (✝59). „Standova přezdívka vznikla, když objevil zpěvník Wabiho Ryvoly. Písničky ho uchvátily a pořád je hrál. Kamarádi si z něj dělali srandu a v Hostomicích na Portě mu pak přezdívku posvětil sám Wabi Ryvola,“ prozradila pro dvojka.rozhlas.cz zpěvákova žena Eva.

Od Beatles přes Ascalonu

Autor Rosy na kolejích pocházel ze Zlína, kde se vyučil zámečníkem. Nějaký čas pracoval v oboru, chvíli se živil jako svářeč a po nějakém čase zakotvil u záchranky jako řidič. Od roku 1983 se věnoval výhradně muzice. Že není pravověrný tramp, bylo v jeho skladbách slyšet vždycky. Sám Wabi přiznal, že začínal jako bigbíťák, jenže po čase zjistil, že oblíbené Beatles svým hlasem neuzpívá.

Protože pocházel ze skautské rodiny a od mládí jezdil na čundry, u táboráků hrál také trampské písně. Ale i Ascalona byla prý na jeho hlasové dispozice moc vysoko. A pak se mu dostal do rukou právě onen zpěvník Wabiho Ryvoly a všechno se změnilo.

Čím si získal publikum

Wabi Daněk se stal jednou z nejvýraznějších postav nové vlny trampské písně. Za jeho skladbami stojí spousta talentu a práce a také dobré srdce – všichni, kdo ho znali osobně, se shodují, že to byl laskavý a pohodový člověk, který moc dobře věděl, o čem zpívá. A když se namíchá životní zkušenost, vrozená laskavost a melodičnost, vzniknou písně, kterým mohou lidé věřit. Falešné v nich není ani slovo ani nota. Wabiho písně i celkový hudební projev přirovnávají někteří hudební odborníci k tvorbě amerického zpěváka a herce Krise Kristoffersona.

Zpěvákovým nejoblíbenějším místem byla chata v Osadě vycházejícího Slunce u Hradce Králové.

„Tam otevřete dveře a jste v přírodě. Wabi přestavěl celou chatu a byli jsme tam každé léto až do roku 2017,“ prozradila také jeho žena. Ještě v červenci 2017 měl Wabi naplánovaný koncert. Pak ale na svou sociální síť napsal: „Omlouvám se všem, kteří se v červenci těšili. Dostihly mě zdravotní problémy a já jsem nucen zrušit všechna oznámená vystoupení. Promiňte, moji milí, nikoho to nemrzí víc než mne,“ vzkázal tehdy muzikant. Záhy poté nás navždy opustil. ■