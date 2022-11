Nela Slováková popsala děsivé okolnosti autonehody. Když zavolala příteli, pozvracel se

Nela Slováková nehodou vyděsila svého přítele Lukáše Kozáka. Michaela Feuereislová

Nela Slováková (32) se v pondělí podruhé narodila. Během cesty ze slovenských Nových Zámků do Brna zezadu narazila do kamionu. Teď popsala okolnosti hrozivě vypadající autonehody.

Hvězda reality show Hotel Paradise jela okolo sedmé hodiny ranní od svého přítele, hokejisty Lukáše Kozáka, se kterým byla předtím na dovolené v Dubaji. K nehodě došlo u hranic s Českou republikou.

„Jela jsem v levém pruhu a asi dvě stě až tři sta metrů přede mnou něco vyletělo na cestu přede mě. Prudce jsem zabrzdila. A jak jsem dupla na brzdu, auto se rozvibrovalo, celé se na silnici roztočilo, nakonec vrazilo doleva do svodidel a z těch mě odpálilo na pravou stranu do kamionu, který tam stál v koloně,“ popsala Nela deníku Nový Čas.



Jen chvíli po nehodě Nela zavolala partnerovi, který hned přerušil trénink a s velkými obavami odjel za svou přítelkyní.



„Udělalo se mi zle. Pozvracel jsem se, když jsem se to dozvěděl. Byla náhoda, že jsem se zrovna šel podívat na telefon po posilovně a před nástupem na led. Byl jsem zrovna v šatně, myslel jsem, že omdlím,“ dodal pro deník Lukáš Kozák.

Ten také tvrdí, že řidiče, který jel v dodávce před Slovákovou, nehoda vůbec nezajímala a pokračoval v cestě. Doteď se tak neví, co bylo onou věcí, která se před ní objevila na silnici. Po nehodě prý influencerka vyskočila skrz rozbité zadní okno a v šoku začala běhat po dálnici. Později zamířila na vyšetření do nemocnice.



Nela Slováková už včera popřela obvinění z toho, že by při jízdě držela v ruce mobil nebo krmila svého psa. Před jeho používáním v autě ale i tak varovala. ■