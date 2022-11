Nevkusné, trapné, hloupé: Vémola přes právníka reagoval na fór Terezy Pergnerové o věrnosti

Tereza Pergnerová Michaela Feuereislová

„Úžasná věc je, že Karlos Vémola si vzal svou Lelu. A nádherné na tom je, že jí opravdu byl věrný...po celou dobu obřadu, a to je super,“ narážela Pergnerová na zápasníkovy kauzy s údajnými nevěrami. Manželé, především pak Lela, přitom seděli přímo v publiku a z fóru, navíc řečeném v hlavním vysílacím čase na sledované akci, nadšeni pochopitelně nebyli.

I Pergnerová později uznala, že přestřelila a následující den se za vtip omluvila. „Chtěla bych se omluvit Lele a vlastně i Karlosovi, mohla jsem si to odpustit, možná jsem se nechala strhnout atmosférou. Mělo mě něco zarazit. Je mi to moc líto. Já si Karlose vážím a vlastně jsem počítala s tím, že to přijme jako lehkost, nadhled. Teď mě to mrzí. Je mi to líto. Teď bych tento vtip škrtla,“ napsala.

Vémola celou situaci komentoval skrze svého advokáta. Podle toho bijec vtip považoval za „nevkusný, trapný a hloupý, hodný jiného pořadu a jiné úrovně“, uvedl web TN.cz.

„Paní Pergnerová zřejmě chtěla událost oživit, ale nepovedlo se jí to. Jistě i pochopila, že se nechce stavět na úroveň některým instagramovým poběhlicím, na které se nyní soustředíme. Klient omluvu tímto přijímá, právní kroky nebudeme činit žádné. Myslíme a doufáme, že si s tím poradí pořadatelé ankety ve své gesci,“ dodal Vémolův právník Radek Suchý. ■