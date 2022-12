Plyšák z Big Brothera už má rodinu kompletní. Na vánoční focení vzal i malou dcerku

Karel Frýd Foto: Ateliér v podkroví

V srpnu tohoto roku se stal podruhé otcem a narodila se mu krásná dcera Emma. "Je to jízda, ale já to miluju. Jsem hrdej táta, Opravdu," svěřil Super.cz. Focení proběhlo v poklidu a vánoční fotky už jsou taková rodinná tradice. "Čas od času zajdeme do ateliéru a vyfotíme se. Je to hezká tradice a fotky na památku jsou pro mě důležité," říká Karel.

Vzpomínky na tyto roky si chce uchovat navždy. "Až jednou budu starej dědek, chci mít fotky v ruce a vzpomínat na tohle krásné období, které nám dělá neuvěřitelnou radost. Lenka je moje životní láska a mít s ní rodinu je vlastně splněný sen," rozněžnil se Plyšák, po kterém toužila řada fanynek, když v roce 2005 bojoval o pohádkovou výhru 10 milionů korun.

Focení probíhalo v klidu, malá Emma totiž není po tatínkovi. "Emička byla extrémně hodná. Je po snoubence, to je jasná věc," vtipkuje Karel a prozrazuje další plány. „Všechno je super. Barák máme, děti taky, tak teď je tedy na řadě ta svatba," usmívá se. Na vánoční fotografie se můžete podívat v naší galerii. ■