Rapper 50 Cent se vysmál Madonně: Ta mu to vrátila i s úroky

Madonna a 50 Cent si byli dřív blízcí, teď do sebe pěkně šijí...

Sedmačtyřicetiletý rapper se vysmál zpěvačce za její video, kde zlověstně synchronizuje zpěv s rapperem, jenž si říká Baby Keem. Interpret hitu In Da Club označil Madonnu za babičku, když napsal, že se v 64 letech snaží chovat jako panna, k čemuž využil slovní hříčku Like A Virgin, což je jeden z jejích nejslavnějších hitů z mládí. Rapper si do Madonny přitom rýpnul už dřív, když reagoval na jednu z jejích odvážných fotek a vyzval, ať jí někdo řekne, kolik je jí let a ať už se uklidní.

Madonna dlouho nechávala jeho útoky bez komentáře, zřejmě i proto, že v minulosti byli přáteli. Nyní už to ale nevydržela a na Instagram přidala jejich společnou fotografii z roku 2003, na které si byli očividně blízcí.

„Tady je 50 Cent předstírající, že je můj přítel. Teď ses rozhodl, že se o mě budeš otírat. Myslím, že upozorňuješ na svoji novou kariéru tím, že se snažíš ponižovat ostatní na sociálních sítích. Nejméně vznešený způsob, který jako umělec i jako dospělý člověk můžeš vybrat,“ nebrala si servítky Madonna.

„Jen závidíš, že nebudeš vypadat v mém věku tak dobře jako já a nebudeš se tak skvěle bavit,“ dodala zpěvačka, která ještě v neděli na Instastories umístila svou fotku s komentářem: „Přestaňte šikanovat Madonnu za to, že si užívá života.“ ■