Vím, že mě budou srovnávat s Evou: Hvězda ZOO nahradila Burešovou v roli tajemné zpěvačky

Michaela Pecháčková FTV Prima

Chvíli to vypadalo, že ji nahradí Michaela Tomešová, ale za mikrofonem nakonec skončí Sid, tedy Michaela Pecháčková (18) coby Lady Y. Pecháčková se tak divákům předvede také jako zpěvačka.

Natáčení se tak herečce přesunulo i do studia Václava Noida Bárty (42), který závěrečné skladby do seriálu připravuje.

„Vím, že mě lidi budou srovnávat s Evou, která nazpívala pětašedesát dílů přede mnou, ale s tím nic nenadělám. Věřím, že diváci si Lady Y oblíbí,“ říká seriálová Sid, jež nazpívala patnáct coververzí a tím rozhodně nekončí.

Společně s ní si v seriálu zazpívá také Noid. „Dlouho a nenápadně jsem se tvůrcům seriálu zmiňoval, že taky zpívám, a když už jsem to řekl asi popáté, tak jim došlo, že bude lepší mi něco dát,“ prozrazuje se smíchem Václav, jenž tak společně s Míšou do seriálu přispěje několika duety.

Pecháčková nahrávala ve studiu vůbec poprvé. „Nikdy jsem ve studiu nenahrávala, až teď s Vaškem, a musím říct, že je skvělý, milý, trpělivý a hodně mě podporuje. Je to naprosto jiná práce, než jsem do této doby dělala. Je to náročné, a to hodně, ale moc mě to baví,“ říká herečka, pro kterou to prý byl velký nezvyk vidět se v nové podobě na televizní obrazovce. ■