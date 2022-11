Nela Slováková po děsivé autonehodě blokuje nenávistné komentáře. Promluvila o telefonování za jízdy

Nela Slováková měla obrovské štěstí. Z autonehody vyvázla bez zranění. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Polícia SR

Do Nely Slovákové se po nehodě pustili lidé na sociálních sítích, kteří se do ní naváželi kvůli tomu, že na Instagramu sdílela video z ranní jízdy autem. To Slováková zveřejnila ještě před nehodou a diskutující měli hned jasno, že se influencerka nevěnovala řízení. Někteří ji dokonce obviňovali z toho, že během jízdy krmila psa. To vše Slováková popřela.

Ale před řízením s telefonem v ruce aspoň varovala. „Nenávistné komentáře budu blokovat, jsou situace, kdy se to nehodí. A co se týká telefonu, i přesto, že nebyl příčinou nehody, rozhodně všem dávám za pravdu, že je lepší ho nepoužívat, ani když jej nedržíte v ruce. Dávejte na sebe na cestách pozor,“ apelovala Slováková.

Nehoda se stala v pondělí krátce po půl deváté ráno na dálnici ve směru do České republiky. „Řidička vozidla narazila do posledního v koloně stojícího návěsu nákladního auta, dechová zkouška byla s negativním výsledkem,“ informovala slovenská policie. ■