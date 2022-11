Díky Marii Poledňákové se dostal k filmu: Děkuji, že ve mně našla talent, vzpomíná „klučík“ z Líbáš jako ďábel

Filip Antonio Super.cz

Zahrál si v jejích filmech Líbáš jako Bůh a Líbáš jako ďábel.

„Pro mě to byla neskutečná žena a osoba, díky které jsem se vůbec dostal k filmu. Děkuji jí za své herecké začátky a za to, že ve mně našla talent. Proto jsem se přišel rozloučit. Byla to úžasná režisérka, její práce je krásná. Myslím, že všichni jí děkujeme za tisíce krásných večerů, které jsme díky jejím filmům a komediím zažili,“ uvedl mladý herec, známý také ze seriálů Linka, Hvězdy nad hlavou, První republika či Vyprávěj.

Filip zavzpomínal na natáčení filmu Líbáš jako ďábel (upozorňujeme, že vzpomínka obsahuje spoiler).

„Na konci to vypadá, že jdeme dědečkovi na pohřeb, a nakonec se z toho vyklube krásná svatba mojí filmové tety. Kéž by to byla pravda i v tomto případě, ale to bohužel nejde,“ uvedl. ■