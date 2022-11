Dojemné vyznání Evy Burešové: Její syn Tristan William dnes slaví tři měsíce

Eva Burešová Michaela Feuereislová

"Ahoj synáčku, dnes máš tři měsíce, ale já mám stále pocit, že Tě znám celý život. Stejně jako tvého brášku. Jsi úžasný. Milý. Laskavý. To, jak na mě koukáš, popsat nedokážu… Cítím z Tebe obrovskou lásku a radost být na tomhle světě. A tu radost z toho bytí jsi několikanásobně zvýšil nám všem, kteří s Tebou ten společný svět sdílíme. Děkuji Ti za klid, který jsi do našeho života přinesl," napsala Eva.

"A já osobně Tobě i Tvému bráškovi děkuji za to, že díky vám jsem já. A že se na mě oba krásně usmíváte, když vám zpívám a přemýšlím, jestli to všechno, co dělám, jaká jsem, má cenu. Každý váš úsměv mi ukazuje každý den, že má. Miluju Tě, Tristane Williame. Máma.“

Burešová i její partner Přemek Forejt (35) jsou nadšení z toho, jak starší děti, Evin syn i dcera známého kuchaře, malého Tristana Williama přijaly do života.

„Co je na světě, tak ho bere automaticky, jako by s námi byl celý život, a žádné žárlivé scény nebyly. Uspává ho, zpívá mu. I starší Stellinka od Přemka ho krásně přijala. Máme obrovské štěstí, že ty děti toho nejmladšího přijaly skvěle,“ svěřila se nedávno Super.cz. ■