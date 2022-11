Veronika a Biser Arichtevovi promluvili o druhém miminku a dostavbě domu. Co bude dřív?

Veronika a Biser Arichtevovi promluvili ve společném rozhovoru o druhém dítěti i dostavbě domu Super.cz

"Kvůli bydlení trošku jo, ale zase je to dobře. Je to dialog. My si děláme ústupky. Bisi si vybere barvu vypínačů a já si zase můžu vybrat něco jinýho. Takže jsem zvědavá, jak ten dům bude vypadat," vtipkuje Veronika Arichteva (36). "O výchově se nehádáme, protože Bisi je furt pryč," dobírala si herečka svého muže.



Režisér Biser všechno uvedl na pravou míru. "Není to tak, že bychom měli mezi sebou zlo, jsou to konfrontace, které nám zvednou tlak. Většinou Veronice," rýpnul si s nadsázkou Bisi. Společně se zdají jako dokonalý pár, který vždy najde kompromis, a dokonce pomýšlejí na druhé miminko. "Asi bychom rádi ještě jedno miminko, ale neumím si představit, že bych se stěhovala v pokročilém stádiu těhotenství, nebo v šestinedělí," míní hvězda seriálu O mě se neboj.

Dvojice se vlastně nemohla rozhodnout, co by chtěli dřív. "Chtěla bych si ten dům užít, chci si třeba dát na zahradě drink, pozvat si tam kamarády, udělat kolaudačku. Ale zase na druhou stranu Bisimu je tolik, kolik je a mně taky, takže musíme spěchat. Teď mi to nevychází," směje se herečka s manželem. ■