Doslechla se o sobě, že je povrchní snobka: Taťána Kuchařová se takovému označení brání!

Táňa Kuchařová popsala své žážitky z Bhútánu. Super.cz

„Bylo to fantastický. Moc děkuji Lili (Lilia Khousnoutdinova - pozn.), že mě do skupiny pozvala. Já jsem se rozhodla až na poslední chvíli. Byla to taková očistně-spirituální cesta, spojená s gastro zážitky. Je tam mimořádně krásná příroda. Nikdy jsem neviděla Himálaj z takové blízkosti. Bylo to velmi silné a je to destinace, kam bych se sama asi nepodívala,“ řekla Super.cz s nadšením.

Díky cestě Táňa prolomila navíc i předsudek, že modelky spí jen na hotelu a v pohodlí. „Já jsem se nedávno doslechla, že jsem prý snobka a že jsem povrchní. Ale jsem člověk, který klidně stráví měsíc na chalupě, miluju přírodu. V Bhútánu jsme spaly v takovém luxusnějším stanu, ale pořád to byl stan, a vůbec mi to nevadí. Jsem člověk do nepohody, jsem z venkova,“ dodala Taťána Kuchařová. ■