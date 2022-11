Kelly ze Ženatého se závazky poprvé po oznámení diagnózy na veřejnosti: Při proslovu se rozplakala

Christina Applegate Profimedia.cz

Ne ceremonii dorazila v černém kostýmku a s hůlkou, bez které se při chůzi neobejde. Doprovod jí dělali její celoživotní přátelé ze sitkomu Ženatý se závazky, seriálový bratr David Faustino, sousedka Amanda Bearse a maminka Katey Sagal. Ta s herečkou stála u pultu i ve chvíli, kdy pronášela dojemný proslov plný vzpomínek a humoru.

„Měla jsem opravdu zajímavý život. Jako malá holčička jsem v téhle ulici čekala ve frontě do kina na první Star Wars, dívala jsem se na tyhle hvězdy a říkala jsem si: Kdo jsou tito lidé? Co udělali? Udělali něco správně? Udělali něco špatně? Ať je to cokoliv, taky jednu chci! A to mi bylo pouhých pět let. Takže tento den pro mě znamená víc, než si dokážete představit,“ uvedla mj. s dojetím v hlase.

Christina také ocenila svou seriálovou rodinu ze sitkomu Ženatý se závazky a hereckou kolegyni Lindu Cardellini ze seriálu Smrt nás spojí, jehož poslední řada se objeví už brzy na obrazovkách. ■