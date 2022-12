Nejslavnější představitelka (62) princezen šmrnc neztratila. Dnes by ale nejraději hrála čarodějnice

Ivana Andrlová Michaela Feuereislová

Velkou pozornost na sebe strhla hned poprvé, kdy se objevila v TV filmu Podnájemníci (1976). Ivana Andrlová v něm ztvárnila třináctiletou Alenku, kterou po smrti rodičů vychovává o deset let starší bratr (Jaromír Hanzlík, 74). Ten by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která si ho usurpuje pro sebe. Přivádí tedy do bytu svou dívku Kateřinu (Daniela Kolářová, 76) jako podnájemnici...