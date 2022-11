Další úspěch na světové soutěži krásy: Tenhle svalnatý potetovaný fešák si veze bronz z Dominikánské republiky

David Pleva Herminapress

Sedmadvacetiletý David Pleva se spolu s kolegou ze soutěže Petrem Ngo účastnil mezinárodní soutěže Men Supermodel World 2022, která probíhala v dominikánském městě Puerto Plata. Skončil na třetím místě. "Mám z něj obrovskou radost," řekl Super.cz prezident soutěže.

A co je David Pleva zač? Už nějaký čas se věnuje modelingu, ale má i řadu dalších profesí. "Původně jsem zámečník, ale dělám také osobního trenéra, výživového poradce a přednáším na základních školách o zdravé výživě," vypočítal David, kterého do soutěže krásy přihlásil kamarád, ale sám to už roky zvažoval. ■