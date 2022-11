Pro ni konec Dobrých zpráv tak špatný není: Představitelka sexy moderátorky má druhý džob u konkurence

Sára Rychlíková hraje ve dvou konkurenčních seriálech. Super.cz

Právě díky tomu byla pozvána i na galavečer Českého slavíka, kde jsme se s herečkou potkali. "Pokud jde o Dobré zprávy, máme natočeno dvaačtyřicet dílů a to musí stačit, na obrazovkách to půjde asi do září. Je to fajn," míní Sára.

Obě role, ve kterých ji můžeme na obrazovkách momentálně vídat, jsou si dost podobné. Jsou to krásné, samostatné ženy, navíc úspěšné ve svých profesích. "To je pravda. Ale tu Monu stavím tak, že je to brané trošku s nadsázkou. Někdy říká věci, kvůli kterým působí jako hloupá holka, ale to ona není. Je jenom vyčuraná," vysvětlila Super.cz Sára.

Už na začátku seriálu mohli diváci Sáru jako Monu vidět i v erotické scéně. Jak to herečka snáší? "Nemám to ráda, takže to pro mě bylo dost těžké. Ale zároveň jsme se domluvili tak, aby nebylo nic vidět a bylo to rychlé," upřesnila. ■