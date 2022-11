Protekce od kamarádky? Bývalá vítězka soutěže krásy dostala šanci v pořadu, kde účinkuje Písařovicová s Brzobohatým

Dostala se Andrea Bezděková do televize díky protekci? Super.cz

Mohli jsme si povídat o tom, jak jí to v modelu od návrhářky Sandry Markové na předávání cen Český slavík sluší. My ale bývalou královnu krásy, modelku Andreu Bezděkovou (27), zaskočili otázkou na její účinkování v pořadu Inkognito na Primě, kde nahradila Petru Nesvačilovou (36).

Mluví se o tom, že se tam dostala z protekce díky kamarádce Daniele Písařovicové (43). Ta v pořadu účinkuje spolu s partnerem Ondřejem Brzobohatým (39). "Vážně se to říká? Jestli je na tom něco pravdy, nevím. Ale to, že jsem tam byla už dvakrát, asi znamená, že poprvé to nedopadlo až tak špatně," řekla Super.cz Andrea.

Sama je s tím, jak to zvládla, celkem spokojená. "Neviděla jsem to celé, jen úryvky, které mi poslal brácha, a myslím, že to nebylo zlé," míní Andrea. "Je pro mě velká čest sedět tam vedle krále humoru Jakuba Prachaře, Ondry, který je nesmírně pohotový, a Danči, která je nesmírně inteligentní. Je to hezké," dodala Bezděková, s níž jsme její účinkování v pořadu probrali podrobněji v našem videu. ■