Pravá whisky se silným příběhem. Pulteney přežila i pětadvacet let prohibice

Život je příliš krátký na to, abychom pili špatnou whisky Foto: e-whisky.cz

Příběh whisky Old Pulteney je potřeba začít vyprávět trochu zeširoka – od moře, sleďů a sira Williama Johnstona. Ten sňatkem s Francis Pulteney získal nejen příjmení Pulteney, ale také šlechtický titul a finanční nezávislost. Na jeho popud bylo na severu Skotska vybudováno město, které díky rybolovu utěšeně vzkvétalo. William dal přístavnímu městečku své šlechtické jméno, a proto můžete až dodnes narazit na název Pulteney town.

Old Pulteney 12y, 40 %: Vlajková loď palírny Old Pulteney, 12 let zrála v sudech po americkém bourbonu

FOTO: e-whisky.cz

V době jeho největší slávy byla postavena jedna z nejsevernějších skotských palíren. Na její provoz následně dopadla lokální prohibice, jež trvala dvakrát tak dlouho co v USA. Od roku 1952 se v ní ale znovu destiluje oblíbená Highland whisky s převažující citrusovou sladkostí a lehkou vůní po mořském vzduchu.

Od prohibice po velký návrat

Samotná palírna Old Pulteney byla založena v roce 1826 právníkem Jamesem Hendersonem, který se ji rozhodl pojmenovat právě po siru Williamu Pulteneym, který byl pro tamější historii významnou a kultovní osobností. Rodina Jamese Hendersona palírnu vedla bezmála sto let. Majitele palírna změnila až v roce 1920. James Watson si ale pro její koupi nemohl vybrat méně příhodný čas. Jen o dva roky později místní samospráva kvůli rostoucímu alkoholismu a zvyšující se nezaměstnanosti vyhlásila absolutní prohibici. Ta trvala dlouhých pětadvacet let -tedy bezmála dvakrát tak dlouho co ta americká.

Duše moře v plném těle whisky

Fosa.cz

Kromě prohibice zasáhla palírnu i ekonomická krize. Trvalo déle než dvě dekády, než se výroba znovu rozeběhla. Místní obyvatelé si tuto událost dodnes každý rok připomínají. V roce 1995 získala Pulteney společnost Inver House Distillers, v jejímž majetku je spolu s palírnami Balblair, Knockdhu a Speyburn dodnes. Noví majitelé v roce 1997 představili světu 12letou single malt Old Pulteney. O sedm let později přidali ještě sedmnáctiletou a rok nato jednadvacetiletou variantu.



„Pro whisky z palírny Old Pulteney je typická velmi příjemná chuť s nádechem mořské slanosti díky blízkosti Severního moře i jezera Hempriggs, odkud se bere voda potřebná k výrobě,“ popisuje Mirka Kverková, zakladatelka prvního českého Ladies Whisky Clubu. Whisky zraje v sudech po bourbonu a není cítit po rašelině. To je jeden z důvodů, proč si ji vychutnají i dámy. Užít si vytříbenou chuť této whisky společně se svou drahou polovičkou je tak zážitkem i pohlazením po duši. Otázkou jen zůstává, jestli bude lahev whisky dárkem více pro něho, či pro ni!

Old Pulteney - slad je sušen pouze na horkém vzduchu, tím pádem je zcela bez nakouření. Zraje ve vybraných sudech po americkém bourbonu. Velmi populární Highland whisky, citrusová sladkost se slabou vůní mořského vzduchu

FOTO: e-whisky.cz

I když do chodu palírny v průběhu staletí zasáhly inovace a modernizace, co se nikdy nezměnilo, je původ surovin. Zdrojem vody je jezero Hempriggs, slad se používá výhradně skotský, sušený pouze na horkém vzduchu. Ke šrotování sladu slouží čtyřválcový mlýn Porteus. Záparové kádě mají v Pulteney litinové s měděnými kopulemi. Co dávka, to pět tun sladu. Týdně se jich obvykle nachystá devatenáct. Fermentace, kterou spouštějí suché kvasnice, probíhá v sedmi nerezových kádích o celkové kapacitě 23 500 l. Kvašení trvá pětašedesát hodin, výsledný produkt má 7,5 % obj. alkoholu. Roční produkce palírny Pulteney se pohybuje kolem 1,2 milionu litrů whisky. Z toho však pouze nějakých 300 000 lahví připadá na sladovou whisky, převážná většina je určena do blendů Inver House Distillers, jako je třeba Hankey Bannister.

Čtyři v základu a jedna česká specialita

Základní řada skotské single malt Old Pulteney zahrnuje dvanácti-, patnácti- a osmnáctiletou variantu plus ještě lehce kouřovou whisky Huddart, jejíž vyznění však není ovlivněno nakouřeným sladem. Tato relativní novinka v základní řadě má obsah alkoholu 46 %. Lehká kouřovost, která ji od ostatních odlišuje, je dána osmnáctiměsíčním dozráváním v sudech po whisky AnCnoc. Kouř spolu s medem a kůží se prosazuje už při prvním přivonění, pak ale přechází ve svěží aroma zelených jablek, k němuž se přidává ještě náznak vanilky a karamelu. Tóny kouře a rašeliny v chuti vyvažuje náznak koření a vanilky. Specialitou určenou výhradně pro český trh je Old Pulteney 2006 Single Cask s obsahem alkoholu 50,2 %. Třináct let odpočívala v sudu po bourbonu označeném číslem 1450 a v roce 2019 byla nalahvována přímo pro distribuční společnost Fous Spirits. Naplněno jí bylo pouhých 282 láhví.

Skotský ostrov nabízí jedinečnost



Muž, který chce umocnit chuť whisky a dát si ke sklence doutník, se musí přesunout na skotský ostrov Islay. Zde se totiž vyrábí kouřová whisky Smokehead. Její lahev již svou etiketou naznačuje, co čekat. Mirka Kverková ji popisuje slovy: „Nabízí těžký dřevěný kouř a rašelinu až po medovou sladkost, přes sůl, mořské řasy a koření. Original Smokehead je ohromná whisky, která vyčnívá z davu.“

Whisky si na rozdíl od jiných lihovin můžete vychutnávat mnohem déle a vaše chuťové pohárky se tak naučí plně vnímat netradiční podtóny tohoto luxusního pití

FOTO: e-whisky.cz

Smokehead je značka whisky, za kterou se skrývá jedna z palíren na ostrově Islay. Majitelem této unikátní značky je společnost Ian Macleod Distillers, která současně vlastní skotské palírny Glengoyne, Tamdhu a Rosebank.



Na našem trhu se také nabízí Smokehead High Voltage o síle 58 %, Rum Rebel dozrávající v sudech po rumu či Sherry Blast, která dozrává v sudech po sherry. Pokud byste si tuto unikátní whisky přece jen raději vychutnali v trochu jemnějším podtónu, můžete si namíchat drink SMOKED COLA. Mirka Kverková prozradila, jak na jeho přípravu: „Vystačíte si s 50 ml legendárního Smokehead, colou (například značky Eizbach), limetkou a ledem.“

Chuť Smokehead je čerstvá, ovocná s tóny sherry, jódu, karamelu, kouře a mořské soli

FOTO: e-whisky.cz

Příliš dobrá na to, aby to byla pravda?

Lahev kvalitní whisky patří k ušlechtilým nápojům a mít povědomí o kultuře jejího pití je nutností pro každého gentlemana a skutečnou dámu. Whisky si na rozdíl od jiných lihovin můžete vychutnávat mnohem déle a vaše chuťové pohárky se tak naučí plně vnímat netradiční podtóny tohoto luxusního pití. Nalít si kvalitní whisky a vychutnávat si ji do poslední kapky je intimní záležitostí, kterou ale budete rádi sdílet i ve společnosti. Že je kvalitní whisky příliš dobrá na to, aby to byla pravda? Naopak. Kvalitní whisky je natolik dobrá, že to musí být pravda!

Pro whisky z palírny Old Pulteney je typická velmi příjemná chuť s nádechem mořské slanosti díky blízkosti Severního moře i jezera Hempriggs, odkud se bere voda potřebná k výrobě

FOTO: e-whisky.cz

Pokud preferujete možnost bohatého výběru luxusních whisky s odborným výkladem a doporučením chutí, které přesně odpovídají vašim představám, navštivte whiskerii. Užijte si zde klidný večer s přáteli, uspořádejte nevšední firemní večírek nebo jen v klidu poseďte u skleničky dobrého pití. V centru Prahy, v historických prostorách Jindřišské věže, je pro vás přesně takový prostor připraven. Ochutnat zde můžete téměř 450 značek whisky.

Variace chutí neznají hranic!

V centru Prahy, v historických prostorách Jindřišské věže, je pro vás připravena unikátní whiskerie. Ochutnat zde můžete téměř 450 značek whisky

FOTO: e-whisky.cz ■