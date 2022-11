Tak ji diváci ještě neviděli: Nestárnoucí Jana Švandová je ve své nové seriálové roli k nepoznání

Jana Švandová TV Nova

„Hraji babičku Gretu. Takovou trochu moralistku, u které se naštěstí ukáže, že její zásady nejsou tak pevné, protože také není svatá. Babičky by měly dávat moudra, ale neměly by se do ničeho míchat. Hlavně ne do života těch mladších,“ svěřila se herečka, která si natáčení nového seriálu, který se na obrazovkách Voyo objeví začátkem nadcházejícího roku, užívala.

„Myslím si, že to bude seriál, o kterém se bude hodně mluvit,“ řekla Super.cz herečka. Seriál se natáčel téměř padesát natáčecích dní, a to primárně ve Zlíně. Natáčení bylo realizováno v souladu s principy tzv. zeleného natáčení a udržitelné produkce, tedy s maximálním ohledem na životní prostředí. Jak bude herečka v seriálu vypadat, se podívejte v naší galerii. ■