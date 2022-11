Vzal sis bikiny svojí ženy? Člen královské rodiny to v reality show schytal za mini plavky s kytičkami

Mike Tindall patří k nejvýraznějším účastníkům letošního ročníku soutěže. Profimedia.cz

V nedělní epizodě britské reality show I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! se diváci opět mohli podívat, jak si v australské džungli vede mimo jiné i Mike Tindall (44), jenž je prvním členem královské rodiny, který se účastnil této oblíbené televizní soutěže. A byl to právě manžel Zary Phillips (vnučky královny Alžběty II.), kdo na sebe opět strhnul největší pozornost. Tentokrát za to mohly jeho apartní plavečky!