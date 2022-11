Konec polyamorie oslavili pořádně: Zpěvák Voxel a jeho žena Marie se dočkají třetího přírůstku do rodiny

Voxel už má s manželkou Marií syny Vašíka a Jozuu. Michaela Feuereislová

Marie otěhotněla, a pár se tak těší na třetího společného potomka. Manželé to dali vědět prostřednictvím nového videoklipu k písničce Vánoce přicházejí, kterou pro Voxela Marie napsala. Má pořádné bříško, rodit bude v prosinci. Pohlaví miminka si nechávají jako překvapení, doma už mají syny Václava a Jozuu.

"Říkali jsme si, že to radši necháme v tajnosti, dokud to půjde. Na Marušce už je to vidět, ale udrželi jsme to do poslední chvíle. Původně vůbec nebylo v plánu, že to spojíme s videoklipem. Spojilo se to až tím, že jsme udělali vánoční písničku a miminko se má narodit před Vánoci. Pak nám bylo jasné, že když bude Maruška ve videoklipu, tak už to na ní bude trochu vidět," vysvětlil Voxel. ■