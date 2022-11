Pamela z Účastníků zájezdu po delší době ve společnosti: Takhle dnes vypadá bývalá misska Kocurová

Jitka Kocurová Herminapress

V roce 1992 zabodovala v soutěži krásy a stala se 2. vicemiss ČR. Do ještě většího povědomí se však Jitka Kocurová (43) dostala až o několik let později. Už je to 16 let od premiéry Účastníků zájezdu. Někdejší modelka, která v komedii skvěle vystřihla roli krásné, ač naivní průvodkyně Pamely, vypadá stále fantasticky.

Půvabná blondýnka se po delší době objevila ve společnosti a promluvila o tom, čemu se nyní nejvíc věnuje. „Je to rodina, dvanáctiletý Tomášek a devítiletá Barunka, která závodně krasobruslí, takže já hodně času trávím na iceringu u Tomáše Vernera, jsme na ni velice pyšní, že tam dva roky trénuje a už závodí. Tomášek zase závodně lyžuje, snažíme se to vše dávat dohromady,“ svěřila se blondýnka při otevření výstavy betlémů v Rybné v centru Prahy.

Kráska už několik let podniká a má svůj online obchod s alternativní medicínou a esenciálními oleji.

„Já jsem poznala v roce 2017 sílu esenciálních olejů, a to kvůli tomu, že syn měl často streptokoky v krku a měl hodně antibiotika. Začala jsem kvůli tomu zjišťovat více o alternativní medicíně. Kamarádka mi dala jeden esenciální olej od společnosti, která mě uchvátila, a zachránilo mi to syna. Od té doby neměl antibiotika, nechodí k lékaři,“ svěřila se Jitka, která vedle toho již 20 let působí v nadaci Srdce na dlani a pomáhá dětem z dětských domovů.

Na období před kamerou ráda vzpomíná a kdyby přišla nová nabídka, tak by se jí nebránila, aktivně však role nevyhledává. „Stává se mi pořád, co jsem natočila Účastníky, že mě lidé potkávají a spojují si mě s tím filmem. Ta zpětná vazba je hřejivá, to, že jsem udělala krásné věci, na které jsem pyšná. Mohla jsem být i v Básnících, bylo by to moc hezké, ale těch dobrých herců je spousta a musí se to podělit. Jestli má ještě role přijít, tak když bude dobrá doba ji přijmout, tak to udělám, ale jinak jsem spokojená s tím, co mám,“ dodala modelka, která stále neztratila nic ze svého půvabu. ■