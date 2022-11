Stříhat ani holit se nemůže až do března: Bořek Slezáček kvůli roli v zahraničním trháku mění image

Bořek Slezáček se kvůli zahraniční roli nemůže holit ani stříhat Super.cz

„Točím německý historický seriál a celovečerní film, který mu bude předcházet, a kvůli němu se nesmím stříhat a holit. Máme teď 14 dní pauzu, tak jsem to trochu zkrátil, ale jinak mi to poroste do března,“ svěřil se Super.cz herec, který o role u zahraničních produkcí nemá nouzi. „Hraji v němčině. Točí se stále, a to i v době covidu. V německých produkcích jsou opatření pořád, české produkce už to skoro neřeší, musím mít před točením 5 dní PCR test. A třeba před 6 týdny jsem šel na test, nic mi nebylo a zjistil jsem, že mám covid,“ prohlásil Bořek, kterého jsme potkali v Divadle Broadway při zkoušení muzikálu Vánoční zázrak.

„Premiéroval se před deseti lety, teď bude obnovená premiéra, a to obsazení je úplně nové, roli přede mnou dělali Karel Dobrý a Marek Vašut a já ho před diváky nikdy neviděl,“ řekl herec, který se už na konec roku a vánoční atmosféru sám těší. „Samozřejmě, že mám Vánoce rád. Jednak mám alespoň nějaké volno a mám dvě děti. Je jim deset a třináct, tak vše okolo Ježíška už nám nebaští, ale kvůli nim jsou Vánoce krásné,“ dodal herec. ■