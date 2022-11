Zpěvačka Klára Vytisková si dala pauzu a porodila 3 děti: Teď se ukázala v podprsence a s odhaleným břichem

Klára Vytisková se po třech porodech ukázala v podprsence a s odhaleným břichem. Super.cz

Dorazila ve stříbrném modelu, který odhaloval nejen štíhlé nohy, ale opět ploché bříško. Vše vytunila ještě sladěnou podprsenkou, která byla díky absenci knoflíčků vidět. "Tři děti spinkají doma v postýlkách. Je fakt, že se teď víc věnuji rodině a dětem. Je to pro mě inspirativní, díky dětem píšu spoustu písniček," řekla Super.cz.

Jejímu nejmladšímu je rok a půl a Klára už začala i koncertovat. "Občas hraju, a teď hlavně píšu novou desku, takže po nocích sedím u piana. S Toxique to nevypadá, asi vydám něco za sebe. Mám tendenci psát nové a nové věci, vypadá to nadějně," svěřila.

A jak se vrátila k figuře, kterou měla před dětmi? "Co se týče workoutů, nedělám nic moc. Ale chodím pěšky do školky, ze školky, do kopce i z kopce. Na hřišti běhám za motorkou, na které jezdí Alfons, a zvedám děti," krčila rameny. ■