Boj s anorexií zatím vyhrává: Dokonce už mi vyrostla i prsa, chlubí se herečka Monika Timková

S Monikou jsme se potkali na slavnostním předávání cen Český slavík. Lístek dostala od kolegy Aleše Hámy, s nímž hraje v divadle. Oblékla zajímavou róbu, v níž tedy její postava nebyla rozeznatelná. Její autorkou byla návrhářka Debbie Brown. "Bylo to na poslední chvíli a zkoušely jsme na parkovišti. Můj přítel byl absolutně proti nim a říkal, že když si je vezmu, tak se mnou nejde," smála se Monika.

Siluetu sice skryla, ale o svých problémech s váhou mluvila. "Naštěstí jsem v poslední době přibrala asi čtyři kila. Neříkám, že se moje stravovací návyky už dostaly úplně do normálu, ale myslím si, že je to lepší a lepší. Je to na dlouhé lokte. Dokonce mi vyrostly už i prsa, což kvituje zrovna i můj přítel. Mám terapeutku, se kterou to řeším. Nejdůležitější je přepnout v hlavě a uvědomit si, že svět není jen o tom, jak vypadám, ale i o té hloubce," svěřila Super.cz. ■