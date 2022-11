Tereza Pergnerová na Slavících urazila Karlose Vémolu a Lelu Ceterovou. Teď se za to veřejně omlouvá

Tereza Pergnerová Michaela Feuereislová

Tereza Pergnerová (48) si sype popel na hlavu. Během přímého přenosu Českého slavíka si spolumoderátorka večera rýpla do Karlose Terminátora Vémoly (37) a jeho manželky Lely Vémoly Ceterové (33). Prohlásila, že byl Karlos své ženě věrný jen po dobu svatebního obřadu. Oba seděli v sále a obzvlášť Lele bylo doslova do pláče. Není divu. Teď toho Pergnerová lituje.

"Trefovalo se do mě, do spousty lidí s lehkým nadhledem, ale v jednom případě nad tím přemýšlím. To se týká mé poznámky, hloupého žertu, že byl Karlos Vémola své ženě věrný jen po dobu svatebního obřadu. Teď nad tím přemýšlím, nemyslela jsem to zle. Přehodnocuju, dneska bych to škrtla," prohlásila na svém Instagramu Tereza Pergnerová.

"Chtěla bych se omluvit Lele a vlastně i Karlosovi, mohla jsem si to odpustit, možná jsem se nechala strhnout atmosférou. Mělo mě něco zarazit. Je mi to moc líto. Já si Karlose vážím a vlastně jsem počítala s tím, že to přijme jako lehkost, nadhled. Teď mě to mrzí. Je mi to líto. Teď bych tento vtip škrtla," dodala moderátorka. ■