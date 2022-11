Páv s naditým dekoltem: Eva Burešová převzala bronzového Slavíka v modelu, ze kterého vám spadne brada

Eva Burešová převzala bronzového Slavíka v modelu, ze kterého vám spadne brada Super.cz

"Model jsme vymýšlely dohromady s mojí stylistkou a návrhářkou, která ty šaty dala dohromady za velmi rekordní počet dní, a já jsem jí za to velmi vděčná. Je to přesně to, co jsem si představovala," řekla Super.cz Eva, která byla potěšena nejen svojí róbou, ale i tím, že obhájila titul bronzové slavice.

"Ale rozhodně netlačím na pilu, přišla jsem si hlavně užít večer a vynést šaty, šperky a partnera," smála se ještě předtím, než jí byla cena předána. Své fanoušky Eva potěší tím, že už se zase vrací nejen k hraní, ale i k muzice. Vedle zkoušení muzikálu Bodyguard, kde ztvární hlavní ženskou roli, už také koncertuje.

"Máme některé koncerty už v listopadu a je krásné, že náš vánoční koncert se vyprodal během jedné noci. Na ten hrozně moc těším," svěřila. ■