Lucie Bílá v bílých šatech s peřím vypadala jako anděl: Jednou štafetu předám, ale ještě mě to baví, říká zlatá Slavice

"Vůbec jsem s tím nepočítala. Myslela jsem si, že už jsem štafetu předala. Na dnešní den nezapomenu, je to nádherné, ale já jsem měla hodně dobrý rok. Jednou tu nohu z plynu budu muset sundat, ale letos to nevyšlo, ještě mě to pořád baví," svěřila Bílá, kterou loni sesadila z trůnu Ewa Farna (29).

Letos se o to víc vrhla do práce, ve svém divadle uvedla dva muzikály, na příští rok chystá třetí, do toho hodně koncertovala a myslela na své posluchače i co se Vánoc týče. Natočila nový vánoční videoklip k písni, kterou pro ni napsal Pokáč.

Lucie vyrazila na Slavíky v doslova andělském modelu zdobeným peřím, bílých šatech doplněných spoustou perlových náhrdelníků. "Přála jsem si být bílá, to už je takový zlozvyk. Tyhle šaty mi navrhl Jakub Poner a myslím, že by si zasloužil taky velkou jedničku," míní Bílá. ■