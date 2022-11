Václava Koptu šokoval vzhled jeho ženy na jevišti: Poprvé za čtyřicet let jsem dělal, že ji neznám

Václav Kopta Super.cz

Příští rok to bude 40 let, co se během studia na konzervatoři dal Václav Kopta (57) dohromady se svojí ženou Simonou Vrbickou (57). Vzali se až v roce 1996 a dnes spolu mají dvě krásné dcery. Nedávno ale přišel v jejich vztahu zajímavý milník, o kterém nám vyprávěl před divadelním představením, ve kterém se Simonou hraje.

„Moje žena tu bude za chvíli strašit na cimbuří, a když jsme to loni dělali poprvé a já ji viděl nalíčenou jako strašidlo, tak to bylo poprvé, co jsem dělal, že jí neznám,“ svěřil se se smíchem Super.cz oblíbený herec.

Je jasné, že jeho manželku tato reakce nijak nepotěšila. „Byla taková dojatá. No dojatá, to je špatné slovo. Myslím, že ji to docela bolelo, ale to líčení je fakt důkladné. Ještě dva dny jsem jí vykal.“

Jednalo se o charitativní přestavení Horečka nedělní noci v karlínském divadle, kde spolu tito manželé hrají. Na jevišti se ale Vašek potkává i se svojí dcerou Janou. I tato skutečnost s sebou přináší peprné okamžiky. „Když jsme měli generálku a vím, co je to tady za prostory, a když není ten dotyčný skutečně připravený v ten okamžik, tak je to marné a nedoběhne včas. Já věděl, že máme za pár vteřin jít na jeviště, tak jsem zařval fotrovským způsobem „Jano!" Ona mě pak vynadala, že tam byla, jen ji fotr neviděl,“ dodal se smíchem oblíbený herec a komik.

. ■