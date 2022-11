Nejlepším zpěvákem se opět stal Marek Ztracený. Druhý skončil Vojta Dyk, Lucie Bílá je absolutní vítězkou Českého slavíka

Marek Ztracený Michaela Feuereislová

Cenu mu předala Jiřina Bohdalová (91). „Tento večer se stává dalším dílem v mým neuvěřitelným příběhu. Milí fanoušci, chci vám poděkovat za tuhle cenu, ale i za rok 2022. Vy jste mi ale dali cenu nejvyšší, když jsem vyhlásil koncert v Edenu, už ted jste zapsali tuto akci do historie české populární hudby, nebudete toho litovat a chci říct, že to bude k*rva dobrý,“ řekl zpěvák. Cenu se rozhodl věnovat babičce své ženy, která tento večer slavila109. narozeniny. Ztracený si navíc tento večer odnesl i cenu za nejoblíbenější píseň posluchačů rádia Impuls a to za singl Originál.

Na druhém místě se umístil Vojta Dyk (37), kterého na galavečer doprovodila jeho milovaná žena Tatiana Dyková (44) a třetí příčku obsadil Richard Krajčo (45), který ten večer děkoval dvakrát, protože skupina Kryštof se umístila v kategorii Skupina roku a to také na třetím místě. Druhé místo v této kategorii obsadila kapela Mirai, první příčku pak Kabáti.

Absolutním slavíkem se pro tento rok stala Lucie Bílá (56), která byla z ocenění překvapená. „To se mi snad zdá dneska, jsem neskutečně šťastná, jsem ráda, že jsou zpět ty ceny, co se hezky drží, chtěla bych vám moc poděkovat,“ řekla zpěvačka dojatě. Do nové kategorie, kterou je Síň slávy vstoupil Jiří Suchý (91). „Mohu říct, že děkuji. Ale nevím, proč dostávám dary za něco, čím jsem se živil, každý se musí něčím živit,“ řekl zpěvák s humorem. ■