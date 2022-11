Nej momenty z Českého slavíka 2022: Absolonová všechny rozplakala, Bílá opět na vrcholu a Lela sotva uhlídala hrudník

Monika Absolonová Michaela Feuereislová

Největší překvapení letos čekalo na zpěvačku Lucii Bílou (56). Ta se stala po jednadvacáté Zpěvačkou roku. Pro sošku si na pódium ale na konci večera přišla ještě jednou. Po dvou letech se vrátila na vrchol, a stala se tak vítězkou kategorie Absolutní slavík. Což mnohonásobnou Slavici nejen překvapilo, ale i dojalo.

Dojaté bylo publikum i televizní diváci během vystoupení Moniky Absolonové (46). Zpěvačka vzdala hold nedávno zesnulé kolegyni Haně Zagorové. Její pojetí písně Rybičko zlatá nenechalo jedno oko suché a před kamerami se v závěru písně rozbrečela i sama zpěvačka.

Ta ze svého výstupu měla nervy už několik hodin předem. „Je to pro mě zodpovědnost a strach. I když vím, že by mi se svou laskavou povahou, i kdybych tam vytvořila cokoliv, řekla, že to bylo báječný a že jsem byla skvělá," svěřila se Absolonová.

Přestože letos nedosáhla na zlato, Ewa Farna (29) rozhodně budila pozornost svým extravagantním modelem. V outfitu s obří čelenkou na hlavě připomínala sochu Svobody. Zpěvačka měla model od umělkyně, která tvoři i pro zahraniční mega hvězdy. „Je to paní z Liberce, která se proslavila nejvíc tím, že udělala korunu pro Beyoncé, která si ji vzala na udílení cen. Jede zahraniční bomby, naposledy dělala i model pro Khloé Kardashian," upřesnila stříbrná slavice.

Svým obřím dekoltem strčila do kapsy všechny přítomné dámy Lela Vémola (33). Manželka bijce Karlose Vémoly dorazila v černých šatech, ve kterých sotva uhlídala svůj silikonem vylepšený dekolt. Nutno říct, že o vyzývavé modely na letošním předávání cen Český slavík nebyla nouze.

Svůj úspěch z loňského roku obhájil Marek Ztracený (37), který se těší velké popularitě. Ztracený si navíc tento večer odnesl i cenu za nejoblíbenější píseň posluchačů rádia Impuls, a to za singl Originál.

V kategorii Skupina roku zvítězili Kabáti, kteří se slavnostního večera nezúčastnili osobně, protože v ten samý moment koncertovali v Liberci. Pepa Vojtek (57) ale poděkoval online přímo ze stage. „Já bych chtěl poděkovat jak vám u televizních obrazovek, tak tady v aréně. Takhle to má vypadat, my jedeme dál,“ zakřičel do mikrofonu.

V kategorii Hip Hop a Rap ani jeden z vítězů nebyl osobně galavečeru přítomný. První místo získali ATMO music, druhý skončil Calin, který se stal i Objevem roku, a třetí místo si odnesl Marpo, za kterého cenu převzal Jakub Kohák (48).

„Zcela novou kategorii Síň slávy vyhrál Jiří Suchý (91). Do té ho uvedla jeho dlouholetá kolegyně Jitka Molavcová (72). „Je to génius, se kterým se člověk nepotká každý den. Já se s ním potkávám už 52 let a je to znát," řekla známá herečka. „Nevím, proč dostávám dary za něco, čím jsem se živil. Člověk se musí nějak živit," žertoval český divadelník. ■