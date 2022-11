David z Love Islandu se po návratu z Kanárů setkal s expřítelkyní Rebekou! Víme, jak to dopadlo s Miss Kočendovou

Natálie Kočendová Super.cz

Setkání, na které všichni čekali. David Vitásek z reality show Love Island plul mezi dvěma vztahy. V Praze měl přítelkyni Rebeku, na Kanárských ostrovech rozjížděl vztah s Miss Natálií Kočendovou . Rebeka v Praze zůstávala s jeho kreditní kartou i klíčemi od bytu. Super.cz zjistil, jak to po návratu do Čech dopadlo.

David už se s Rebekou setkal. Exkluzivní informace Super.cz odhalila vítězka světové soutěže krásy Top Model of the World Natálie Kočendová. "David už se s ní setkal, byl si s ní popovídat, vše jí vysvětlit a opravdu už můžeme říct, že je za tím tlustá čára," řekla Super.cz Natálie, která ze setkání s dnes již bývalou partnerkou obavy neměla.

"Neměla jsem strach, věděla jsem, že David ke mě chová city. A těšila jsem se, až si to s Rebekou všechno vykomunikují. Nemohla jsem se dočkat, až to bude definitivně uzavřené. A to teď je," vysvětluje Kočendová.

S Davidem dnes večer budou hosty galavečera Český slavík. "Ještě jsme se s Davidem od návratu nerozdělili na víc než pět hodin. Jsme spolu neustále, doufám, že to takhle vydrží," dodala s úsměvem Kočendová. Co dalšího prozradila o vztahu s Davidem a o návratu z Kanárských ostrovech se dozvíte v našem videu. ■