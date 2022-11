Jitka Boho se měsíc po porodu pochlubila ultra štíhlou figurou: Nasoukala se do kalhot velikosti XS

Jitka Boho Foto: Reas agency (2x)

Je to měsíc, co se Jitka Boho (31) stala dvojnásobnou maminkou. Modelka a zpěvačka si užívá mateřské povinnosti a velmi rychle se vrátila zpět do formy. Za pouhé čtyři týdny se pochlubila neskutečně štíhlou figurou a hlásí návrat do svého starého oblečení.