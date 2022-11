Dana Morávková se nemůže dočkat Vánoc. Konečně zas uvidí svého syna

Dana Morávková syna Petra uvidí až na Vánoce. Michaela Feuereislová

Dana Morávková (51) nemůže být šťastnější. Je úspěšnou herečkou a opět i moderátorkou na TV Nova. Se svým manželem Petrem Maláskem (58) letos oslavili 26 let od svatby a jejich syn Petr úspěšně studuje v Anglii. „On dostudoval na univerzitě v Canterbury a nedávno na nové škole začal nový školní rok a pomalu se rozkoukává. Mluvíme spolu každý den,“ řekla nám herečka.

Osobně se ale uvidí až o Vánocích. „Manžel každý den hraje, já skoro každý den hraji, takže my se uvidíme opravdu až na ty Vánoce, respektive když syn přijede domů. Ale pak se za ním chystáme v březnu, to má narozeniny a jezdíme za ním každý rok,“ svěřila se Super.cz Dana.

A právě za tuto tradici je herečka moc ráda. Neporušili ji ani během pandemie. „Byli jsme za Péťou v Londýně, ale oslavu měl v lese, protože byl lockdown a všechno bylo zavřený. Což má ale také svoje kouzlo. I vlastně jedno výročí svatby s mým manželem jsme slavili s jídlem do ruky, které jsme si koupili u stánku a jedli ho pak v parku. Budu na to vzpomínat, prostě ta doba byla taková."

My jsme si s herečkou povídali během natáčení zábavní show Jukebox Honzy Dědka, kterou Televize Seznam vysílá každou neděli večer ve 20:15.

A jak si oblíbená brunetka věří v hudebních znalostech? „O populární hudbě vím to, co vím, a nemám, jak jinak výhru vlastně ovlivnit. Na diskotéky už strašně dlouho nechodím a populární hudbu vlastně moc neposlouchám. Poslouchám samozřejmě rádio, ale to mám spíš jako kulisu,“ dodala Dana Morávková. ■