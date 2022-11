Jubilejní Český slavík: Okázalé róby a šperky za miliony. Podívejte se, jak se celebrity vystrojily

Komu to nejvíc slušelo?

Největší společenská událost roku? Bezpochyby předávání cen 60. ročníku hudební ankety popularity Český slavík! Zájem o to, získat vstupenku do Fóra Karlín, kam byl slavnostní večer letos umístěn, převyšoval nabídku, a ti, na které se usmálo štěstí, samozřejmě chtěli co nejlépe reprezentovat.