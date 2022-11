Monika Absolonová se bojí slz při uctění Hany Zagorové: Může zesnulá zpěvačka letos dosáhnout na Slavíka?

Monika Absolonová uctí Hanu Zagorovou Super.cz

„Je to pro mě zodpovědnost a strach. I když vím, že by mi se svou laskavou povahou, i kdybych tam vytvořila cokoliv, řekla, že to bylo báječný a že jsem byla skvělá. Ale tak to není. Já jsem si jí strašně vážila. Když pak pochopíte, jak to byla výjimečná osobnost, skvělá zpěvačka, legenda a nesmírně laskavý a skromný člověk, tak o to víc se snažíte a nechcete jí to pokazit,“ svěřila se Monika Absolonová během zkoušek, které probíhaly ve Fóru Karlín.

S Hanou Zagorovou se mnoho let znala jako kolegyně, ale přátelily se také v osobním životě. Monika Absolonová přiznala, že má strach nejen z toho, jak píseň zazpívá, ale také z emocí. Nečekaný odchod Hany Zagorové je pro ni stále bolestivou událostí. „Říkala jsem, že to nedám, že budu brečet a kreativní producent Pepé Majeský řekl, ať brečím, že je to jedno, že je důležité, aby to zpíval někdo, kdo měl k Hance blízký vztah a že vybrali mě,“ svěřila se Monika Absolonová, která během letošního jubilejního ročníku uctí svou zesnulou kolegyni.

„Vytipovala jsem čtyři věci a Pepé Majeský si z toho vybral. Bude mě doprovázet Ondřej Hájek, který Hanku doprovázel 25 let, a ještě nás doprovodí David Novotný na housle. Mám za sebou fantastické hráče,“ dodala zpěvačka.

Hana Zagorová by letos mohla být také mezi oceněnými umělkyněmi a dosáhnout na Slavíka. „Zpěvačka, která odejde v daném roce, může být nominována do této ankety. Příští rok pro ni už lidé hlasovat nebudou moci,“ vysvětlil režisér a producent večera Pepe Majeský. Není tedy vyloučeno, že by mohl Štefan Margita převzít, za svou ženu letos ocenění. ■