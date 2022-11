Leona Machálková dovezla synovi do Itálie potřebné věci. Nezapomněla přibalit peřiny, boty ani pivo

Leona Machálková vyrazila za synem do Itálie. Michaela Feuereislová

Už druhý měsíc studuje syn Leony Machálkové (55) Artur Šípek v italském Miláně design. Ačkoliv je zpěvačka se synem téměř každý den v kontaktu, minulý víkend udělala něco, pro co by se rozhodla každá správná maminka. Vyrazila za synem, aby mu přivezla potřebné věci.

„Vydala jsem se tam autem, ještě s jedním kamarádem, střídali jsme se v řízení. Synovi jsem vezla věci, které nešly zabalit do kufru. Hlavně peřiny, do teď tam spal pod nějakým prostěradlem a řekl mi, že chce české peřiny. Věci na vaření, zimní věci. On má velikost 48 boty, tak jsem mu dovezla další a přivezla jsem mu i plato Plzínek, aby mohl říct kamarádům, jak to válíme v Česku,“ svěřila se se smíchem Super.cz oblíbená zpěvačka.

Právě za to, že si Artur hned našel dobré kamarády, je Leona moc ráda. „Už tam zapustil nějaké ty paprsky. Dal na mou radu, aby po večerech neseděl doma, aby se družil. Je nadšený ze školy. Nejlepší kamarád je z Thajska, kde se právě Artur narodil.“

Se zpěvačkou jsme si povídali na benefiční akci s názvem Horečka nedělní noci v karlínském divadle. Výtěžek z tohoto představení bude věnován na charitativní účely. Leona na jevišti předvedla Tinu Turner (82). „Když jsem se koukla do zrcadla, tak jsem si říkala, že bych mohla hrát ve Lvím králi, a taky si připadám trošku jako David Bowie (✝69) ve filmu Labyrint,“ doplnila s nadšením Leona Machálková. ■