V loňském roce sesadila z trůnu Lucii Bílou: Brousí si Ewa Farna drápky na triumf ve Slavíkovi i letos?

Ewa Farna Michaela Feuereislová

Před rokem se populární zpěvačce podařilo z trůnu sesadit Lucii Bílou. Brousí si drápky na triumf i letos? „Několikrát jsem byla třetí, byla jsem i druhá a loni poprvé první. A hned jsem pocítila tu tíhu, že všichni očekávají, že budu obhajovat. Chtěla jsem si užít, že se mi to povedlo a že to bylo před třicítkou. Necítím ale tlak, že musím vyhrát. Slavíka nevnímám tak, že když ho někdo získá, že ho automaticky musí vyhrát 20x po sobě,“ svěřila se Ewa Farna při přípravách letošního ročníku, který se odehraje v pražském Fóru Karlín.

„Lucka Bílá je v plné síle a pro mě je furt mladá. Je to zpěvačka, která když bude chtít, bude na vrcholu ještě mnoho let. Myslím, že je tu stále více mladých zpěvaček, které mohou do výsledků zasáhnout. A je to jen dobře, když se rozvíří stojaté vody. Budu samozřejmě ráda, pokud pro mě někdo hlasuje, ale nechtěla jsem fanoušky burcovat, to by mi bylo trapné. Uvidíme, jak to dopadne, strašně se na ten večer těším,“ svěřila se na zkouškách Ewa Farna, která v příštím roce oslaví kulaté narozeniny a spolu s tím plánuje zaútočit na O2 Arénu.

„Český slavík je pro mě hlavně nostalgie. Pamatuji si, jak jsem jako dítě koukala na Slavíky doma. Když zazní ta známá znělka, mám úplně husinu. Uvědomím si, že najednou sedím v sále a jsem relevantní v kategorii zpěvaček. Navíc letos Slavík slaví 60 let a já příští rok 30. Příští rok slavím třicetiny a v 02 Aréně budu bilancovat a hodnotit celou svou kariéru," dodala zpěvačka. ■