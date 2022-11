Moderování Slavíka přirovnává k jízdě na divoké vodě. Aleš Háma si okysličuje mozek chůzí po Praze

Aleš Háma Foto: Milan Malíček, Právo

Milovníci díla z prostředí a života čtyř praštěných vědců si možná ani neuvědomují, že skvěle nadaboval Leonarda Hofstadtera, kterého hraje Johnny Galecki. V roce 2019 namluvili poslední díly a tím to skončilo, i když v televizi stále běží. Jak se Alešovi s Leonardem žilo?

„Přišlo smutné loučení, přece jen šlo o deset let práce. Šel jsem vždycky po situaci a po ději, nesnažil jsem se do ničeho stylizovat. Můj Leonard nebyl tak věhlasný, jako Sheldon, kterého daboval Kuba Wehrenberg,“ řekl Super.cz skromně.

Jeho kolega a kamarád to prý má jako Martin Dejdar, co namlouvá vzkazy a přání k narozeninám coby Bart Simpson. „Jakub dělá Sheldonova přání. Já párkrát taky namluvil pro kamarády něco jako Leonard, ale není to tak časté.“ Podobnou práci si vyzkoušel při načítání humoristického cestopisu Miloslava Šimka (†63) a Josefa Fouska (83) Putování s oslem! Kniha poprvé vyšla v roce 1984 a nyní získala audiopodobu. Aleš se znovu pobavil, i když knížku už znal, doporučila mu ji Hana, dcera Miloslava Šimka, s níž moderoval Snídani s Novou.

„Díky ní jsem se seznámil nejen se Slávkem, ale i s její maminkou, s některými sestrami a s kamarády,“ řekl Super.cz Háma (49), otec dvou synů. Jáchym (21) studuje mysliveckou fakultu na ČZU v Suchdole. „Chytá ryby a příroda ho dost baví, což mě těší. Bydlí ještě s námi. Je chytrej, ví, že má doma kompletní servis. Mikuláš (15) hraje na klavír, zpívá a je takovej oráchlej,“ se smíchem nám okomentoval potomky.

Klukům i manželce rád vyvařuje, a protože se v kuchyni skutečně vyzná, zajímalo nás, po kom podědil tuhle zálibu? „Jednak asi jde o určitou genetickou informaci, kterou dědí Hámové jako chlapi, brácha doma většinou vaří, táta taky, můj děda vařil.

Dané je to asi i tím, že jsem vyrostl v hotelu, protože táta dělal 25 let ředitele karlovarského Puppu. A mě hrozně bavilo se dívat na kuchaře a ochutnávat. Ale hlavně, když jsem byl ve třeťáku na konzervatoři, táta zavelel a poslal nás do Německa do Garmische, do hotelu na brigádu.“ Měli dělat s bratrem pomocnou sílu. Jenže kuchař si zlomil ruku a nemohl vařit, takže se střídali na pozici druhého kuchaře. Tam se naučili ohromnou spoustu věcí a dovedností.

Na závěr se dostáváme k moderování Českého slavíka. Jak se cítí před sobotním galavečerem, svírá ho tréma? „I přes všechny dlouhodobé přípravy, je to ve finále hektické a dost nervózní. Destruktivní trémou už netrpím, nicméně nervní vždycky trochu jsem. Rád to přirovnávám k jízdě na kajaku na divoké vodě. Když se budete bát, tak vás ty peřeje semelou. Bez úplného respektu jakbysmet. Snažím se chodit po Praze pěšky a okysličovat mozkové buňky. Hlavně po Slavíkovi letíme se ženou na pár dní do Německa na víno a památky. Tam si oddechnu,“ řekl Super.cz Aleš Háma. ■