Další ‚trapné a nechutné video‘, kritizují fanoušci Madonnu, která simuluje olizování psí misky

Madonna znovu šokuje...

Klip, na němž nejdřív Madonna pózuje v černých šortkách a chlupatém zeleném svetru, opět znechutil řadu uživatelů, kteří se neváhali o své pocity podělit pod příspěvkem. Na jeho konci si totiž zpěvačka klekne na všechny čtyři a předvádí, že se chystá olíznout psí misku. Vše se děje za hudebního podkresu skupiny The Stooges a jejich známé punkové písně I Wanna Be Your Dog, a tak si zpěvačka na pejska zahrála.

Ačkoli Madonna zřejmě misku ve skutečnosti neolízla, od řady uživatelů to sama pěkně ‚slízla‘. „Je to trapné a nechutné,“ nebral si servítky jeden z nich a další se přidávali. „Už dospěj!“ či: „Nenechal bych svého psa pít z misky, kterou olizovala Madonna,“ vtipkoval další.

Na druhé straně se ale zpěvačka dočkala i zastání: „Nejste dost sofistikovaní, abyste pochopili Madonnino umění," zněl jeden z názorů. ■