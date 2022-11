To je absurdní. Jaro Slávik v Talentu jen zíral na chlapíka, který na bradě nosil nejen žehlící prkno

Česko Slovensko má talent - Alexander předvedl balanc, který se jen tak nevidí FTV Prima

On sám předvádí neuvěřitelnou formu balancování s předměty. Na bradu si je schopen položit nůž, židli, stolek, ledničku, a dokonce i žehlící prkno!

Alexander to vše unese na své bradě, aniž by mu objemné předměty spadly dolů. Však také své umění piluje už deset let.

„To je nějaké absurdní,“ nevěřil svým očím porotce Jaro Slávik (48). Moderátor David Gránský (30) se zas o něco podobného pokoušel taky, ale ihned pohořel i s malým předmětem...Na ukázku se podívejte ve videu. ■