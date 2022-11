Skoro jako v Lásce nebeské: Emmu Thompson podvedl slavný manžel s kolegyní z Harryho Pottera, a jen tak mu to nezapomene

Tento milostný trojúhelník ukončil jedno hollywoodské manželství. Profimedia.cz

Branagh, kterého si můžete pamatovat mimo jiné jako Zlatoslava Lockharta z druhého dílu Harryho Pottera s názvem Tajemná komnata, si s Helenou údajně začal v roce 1994, kdy spolu točili snímek Frankenstein. Kenneth snímek režíroval a zároveň ztvárnili milence. Láska na place ale přerostla ve skutečnou a byl z toho nakonec pětiletý vztah.

Thompson se nyní o manželově aféře rozpovídala pro New Yorker. „Byla jsem k jeho poměru dlouho slepá. Poučilo mě to, že je velmi snadné nechat se zaslepit vlastní touhou klamat sám sebe,“ nechala se slyšet.

A samozřejmě se to podepsalo i na jejím duševním zdraví a sebevědomí. Dokonce trpěla depresemi. „Byla jsem živá jenom napůl. Připadala jsem si bezcenná, nehodná lásky,“ přiznala herečka, která si roli podváděné ženy střihla i v jednom z nejoblíbenějších romantických filmů, Lásce nebeské.

Její postava Karen Williams přijde na to, že její muž Harry, jehož ztvárnil dnes již zesnulý Alan Rickman, pořídil na Vánoce jako dárek drahý šperk, ale bohužel ho nevěnoval jí. Zakoukal se totiž do mladší kolegyně, která s ním v práci koketovala.

Dva roky před její aférou s Kennethem se Helena s Emmou potkala při natáčení filmu Rodinné sídlo. Po skandálu pak byli všichni součástí potterovské série. Emma působila od třetího dílu jako profesorka Sibyla Trelawney, Helena od pátého jako Bellatrix Lestrange.

Emma už prý kolegyni dávno odpustila a pocity zrady alespoň promítla právě do role podváděné manželky v Lásce nebeské. Byl to prý hlavně její současný muž Greg Wise, s nímž je už 17 let a má dvě děti, díky komu se zase postavila na nohy.

S tím se potkala už při natáčení filmu Rozum a cit v roce 1995, tehdy se ale veřejně ještě ani nevědělo o jejím rozchodu s Kennethem Branaghem.

Ačkoliv křivdu svému ex zřejmě nikdy nezapomene, dávno jemu i Heleně zradu odpustila. „Nesmíte na takových věcech lpět. Nemá to smysl a nemám na to energii. S Helenou jsme se usmířily už před lety,“ přiznala v roce 2013.

Bonham Carter se v minulosti nechala slyšet, že byl její vztah s Branaghem od začátku nepochopen. Nicméně jim to nevydrželo a herečka pak strávila 13 let ve vztahu s režisérem Timem Burtonem, s nímž má dvě děti. Kenneth se v roce 2003 oženil s uměleckou ředitelkou Lindsay Brunnock, s níž je dodnes. ■