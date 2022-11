Představitel Aquamana se odvázal v televizní show: Odhodil pyžamo a předvedl holý zadek

Jason Momoa se pěkně odvázal! Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Urostlý herec havajského původu dorazil do pořadu v kostýmu k filmu Snivokraj od Netflixu, v němž ztvárnil hlavní roli. Už tak nepřehlédnutelný svalovec se tak vyjímal ve fialovém saténovém pyžamu s růžovým sametovým kabátkem s lesklými ozdobami, ale to nejlepší mělo teprve přijít.

Jimmy Kimmel ukázal divákům hercův nedávný příspěvek na Instagramu, na němž Momoa chytá ryby v tradičním havajském minimalistickém ‚spodním prádle‘, načež k tomu herec uvedl: „Právě jsem se připravoval na roli ze série Chief of War zasazené do 80. a 90. let 18. století na Havaji a rád se tímto dostávám do své postavy. A taky jsem si opaloval bílý zadek. Je to něco, co nosím každý den. Vlastně už nerad nosím oblečení,“ vysvětloval herec.

Moderátor se ho následně zeptal, zda to má i teď pod oblečením a Momoa odvětil s kamennou tváří: „Samozřejmě.“

Poté vstal, shodil košili a hned poté i kalhoty, zatímco Kimmel se v žertu ovíval za svým stolkem. Jason se nakonec otočil zády a publiku odhalil holou zadnici a ještě trochu 'zatwerkoval', což i vtipně okomentoval: „Řeknu vám, nikdy jsem se necítil víc jako Danny DeVito než právě teď!“ Odkazoval tím na legendární striptýzovou roli svého kolegy v seriálu Přátelé. ■