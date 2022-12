Návrat po dlouhých 12 letech: Lucie Vondráčková se raduje z nových nabídek

Lucie Vondráčková Super.cz

Herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková (42) se po letech rozhodla pro životní změnu. Před narozením synů Matyáše a Adama působila pravidelně na scénách pražských divadel. S příchodem mateřských povinnosti začala nabídky odmítat, a to na dlouhých dvanáct let.

S letošním podzimem oznámila návrat na jeviště. „Byla jsem doma s dětmi, odešla jsem ze všech divadel, abych s nimi mohla být večer, přes den a věnovat se jim. Nechtěla jsem utíkat večer pryč. To už jsem si říkala jako mladší, až jednou budou děti. Teď jim bude jedenáct a sedm, tak jsem si říkala, že už by to možná šlo,“ svěřila se Super.cz Lucie Vondráčková, která má za sebou premiéru představení s Hynkem Čermákem v Divadle Palace a nyní zkouší muzikál Vánoční zázrak v Divadle Broadway.

„Díky tomu muzikálu a tomu, že zpíváme Jankovy písničky, už mám vánoční náladu, kterou jsem poslední roky dlouho hledala, vytratila se mi z duše a teď se vrací,“ prozradila s úsměvem Lucie, která pravidelně pořizovala vánoční dárky s předstihem, kvůli pracovnímu shonu a divadlu je letos ve skluzu.

„Zapomněla jsem na čas a zjistila, že ten čas, kdy jsem pořizovala dárky, už je pryč. Teď jsem procházela nákupním centrem, a jak spěcháme a nekoukáme kolem sebe, tak jsem si ani nevšimla, kdy dali vánoční výzdobu,“ dodala herečka, která se nyní kromě divadla objevuje také v seriálech, do kterých jí nabídky hojně přicházejí.

„Hodně chodí, teď jsem se mihla ve dvou hezkých seriálech, byly to šťavnaté a dramatické televizní role. Asi mě vyslyšel herecký Bůh a přichází mi role složitější a komplikovanější, a to mě teda baví,“ dodala zpěvačka. ■