Český slavík slibuje velkolepou oslavu 60. narozenin: Kdo bude mezi hvězdnými hosty?

Úvodní píseň Slavíků má rozplakat všechny interprety v sále.

V sobotu večer proběhne vyhlášení cen popularity Český slavík, a protože jde o jubilejní 60. ročník, bude to prý opravdu velkolepé. Diváci se vedle předání ocenění mohou těšit na řadu hudebních vystoupení. Ceny předají například Jiřina Bohdalová (91), Karel Roden (60) nebo Ester Ledecká. Šedesátiletou historii ankety připomenou Karel Vágner, Michael Kocáb nebo Peter Nagy (63).

Přímý přenos, u kterého nebude chybět ani Super.cz, zahájí ve 20.20 velké openingové číslo. Hudba je z pera Ondřeje Gregora Brzobohatého a to, jak probíhaly přípravy, můžete vidět i ve videu.

„Budeme mít velikej opening. Rozhodli jsme se konečně začínat opravdu ve velkém stylu. Natočili jsme klip, který by se měl prolnout do Fóra Karlín,“ popisuje Ondřej Sokol (51), který spolu s Alešem Hámou (49) tvoří moderátorský pár večera. „Úkolem této úvodní písně je rozplakat všechny interprety české populární hudby, kteří budou v sobotu v sále. Myslím, že se nám to povede,“ míní Háma.

Na galavečeru vystoupí hvězdy české popmusic Ewa Farna, Marek Ztracený, Mirai, Olympic, Jiří Korn, Dara Rolins, Vojtěch Dyk, Lucie s Filharmonií Hradec Králové, Vojtaano & Fast Food Orchestra a Monika Absolonová.

Diváci se ale mohou těšit na celou řadu dalších známých osobností jako Leoš Mareš, Libor Bouček, Jan Koller, Jakub Štáfek, Lucie Borhyová, Rey Koranteng, Daniel Hůlka, Dalibor Janda, Ben Cristovao, Peter Dvorský nebo Eva Urbanová.

Ceny budou předány v kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina, Hip Hop a Rap, Objev roku a další osobnost hudebního světa vstoupí tradičně do Síně slávy. Do ankety přišlo rekordních 2 110 364 hlasů. Moderátory doplní Tereza Pergnerová (48) ve speciální backstage room, která vyroste v blízkosti Fóra Karlín.

A jak se na večer těší loňští vítězové? "Obhajoba je jiný pocit. Nejsem nervózní, ale cítím větší napětí. Protože to možná spíš víc čeká mé okolí. Všichni chodí a plácaj mě po ramenou a ptají se, jestli mám připravenou řeč. Nechci je zklamat. Na přímý přenos se těším, zkoušky jsou vzrušující a jsem rád součástí Českého slavíka," uvedl Marek Ztracený (37). "Nic nemá větší vypovídající hodnotu než tato anketa. Český slavík je pro muzikanty důležitej," míní zpěvák, který by sám přál vítězství například kapele Kabát nebo Lucii Bílé.

Stejný názor na obhajobu titulu zlata má i jeho kolega Mirai Navrátil (30), který loni s kapelou vyhrál v kategorii Hudební skupina. "Říká se, že obhájit je těžší. Obhájit totiž znamená vyhrát dvakrát! Budeme mít radost, když se bude dařit mladé krvi a naší generaci. Budu rád za jakoukoli novinku, která se stane. Kdyby se objevil někdo nový, kdo by trošku rozčeřil vody, tak to bude jen dobře pro scénu. Český slavík je vypovídající hlas lidu, ukazuje, co lidi opravdu zajímá," domnívá se. ■