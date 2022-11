V téhle podobě by Jakuba Prachaře neokouzlila: Sara Sandeva je v novém divadelním kostýmu k nepoznání

Sara Sandeva je v kostýmu pro novou divadelní roli k nepoznání. Super.cz

Když jsme dorazili na kostýmní zkoušku představení, Saru jsme málem nepoznali. Kostým není zrovna neslušivější, úplnou proměnu způsobí brýle. "Mně ale vyhovuje, že je všechno takové volné. Nemám ráda upnuté věci," řekla Super.cz herečka, která si ráda užije po delší době činoherní roli. Navíc v ryze pánském kolektivu.

"Musím říct, že je to jiný svět. Občas na zkouškách jen tak sedím a pozoruju ten mužský svět, pak je vyslechnu a třeba řeknu, jak to vidí žena," funguje jako ženský element v divadle Sara, která ovšem ve svém kostýmu rozhodně není za femme fatale a pochybujeme, že by takhle okouzlila svého partnera Jakuba Prachaře (39).

V našem videu jsme probrali i její filmové natáčení a povídali jsme si také o fotbale. Nedávno totiž vyrazila s přítelem a jeho dcerou Miou fandit na pražskou Slavii. ■