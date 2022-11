Před dvěma týdny byla v Paříži, teď už relaxuje na pláži v Dubaji! Těhotná Švantnerová ukázala rostoucí bříško v bikinách

Nikol Švantnerová Foto: Se souhlasem N.Švantnerové

Modelka Nikol Švantnerová (29) si užívá na dovolené v Dubaji. Po velkolepé oslavě třicátých narozenin odletěla těhotná Nikol s partnerem Ondřejem na dovolenou do Dubaje. Nikol má absolutně bezproblémový druhý trimestr, a tak si užívá cestování ve dvou, dokud to jde.

V říjnu byla pracovně v Paříži, kde ji v den jejích narozenin partner překvapil svým příjezdem, po němž společně procestovali celou oblast Champagne. Nyní odletěli za sluncem do oblíbené destinace modelky, do hotelu, který měla Nikol vysněný.

"Tento hotel jsem si vysnila, je to takové pohádkové místo a s fazolkou si to užíváme o to více," prozradila Nikol, kterou partner vyfotil v bikinách na pláži. Nikol přibrala doslova jen v oblasti bříška a vypadá skvěle.

Prozradila, že prožívá nejhezčí období v životě. "Mám skvělou rodinu, ve které mám parťáky na celý život, probouzím se každý den vedle úžasnýho chlapa, kolem sebe mám opravdové kamarádky a roste ve mně ten nejkrásnější dáreček, jaký jsem si mohla přát. Jsem šťastná, jsem vděčná a těším se na vše, co mi tato další životní etapa přinese," řekla Super.cz Švantnerová. ■