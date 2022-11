Zamilovaný Jakub Prachař svou lásku k Saře Sandevě vyznával i v televizní show

Jakub Prachař v Máme rádi Česko FTV Prima

Prachař je zamilovaný až po uši, což prý má neblahý vliv na jeho výsledky v nejrůznějších hrách. Že na něj toto přísloví platí, ostatně ukázal ve vědomostní zábavné show Máme rádi Česko. Tam jeho tým většinou porážel tým nešťastníka Vojty Kotka (34), který to schytával u kola štěstí.

Teď se ale karta obrátila. „Nechci nic říkat, ale teď se ocitáme s panem Kotkem v dost podobné situaci. Já teda nejsem v očekávání, ještě ne, i když to tak možná může působit. Ani moje dívka ne. Ale láska kvete na naší straně. To znamená, že by to vypadalo, že…,“ narážel na to, že kolo štěstí možná jeho slova zpochybní. „Tak uvidíme, u koho ta láska skutečně kvete,“ smál se Kotkovi, jenž v době natáčení ještě očekával narození potomka.

Jenomže kolo štěstí při prvním Jakubově pokusu skutečně ukázalo, že na jeho štěstí v lásce opravdu něco bude. Jakub vytočil dvakrát po sobě pouhý jeden bod, a to se ještě nikdy nestalo! „Vidíš, jak já jsem doma spokojenej? My se máme doma hodně rádi. Já doufám, že se moje dívka bude dívat na tento díl, aby věděla, jak moc se milujeme,“ dokládal svoji lásku neštěstím ve hře Jakub Prachař.

Ten ostatně Saru Sandevu bere i na fotbalové zápasy své milované Slavie. A herečka mu svou lásku oplácí tím, že účast na zápase bere jako to nejlepší možné rande. ■