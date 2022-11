Má to teď hodně těžké: Sylvester Stallone prozradil, jak je na tom jeho kamarád Bruce Willis, který bojuje s afázií

Sylvester Stallone a Bruce Willis Profimedia.cz

„Bruce to má teď opravdu velmi těžké,“ řekl Stallone v rozhovoru pro Hollywood Reporter. „Takže ani moc nekomunikuje. To mě drtí, je to moc smutné,“ nechal se slyšet s tím, že se mu kamarád od zveřejnění diagnózy příliš neozývá.

Willisovi tehdy vyjádřila podporu nejen rodina, ale i přátelé z řad Hollywoodu. Od té doby se jeho žena Emma Heming Willis na sociální síti občas podělí o střípky z rodinného života. Bruce tráví čas převážně s ní a dcerami Mabel (10) a Evelyn (8).

Nadstandardní vztahy ovšem panují i mezi jeho současnou a bývalou manželkou Demi Moore, s níž má herec starší dcery Tallulah (28), Scout (31) a Rumer (34). Rodina drží při sobě a snaží se herce maximálně podpořit.

Stallone natočil s Willisem dva díly ze své série Expendables: Postradatelní. Po druhém dílu ale nebyl se spoluprací spokojený. A to natolik, že ho ve třetím pokračování vyměnil za Harrisona Forda a na Twitteru ho označil za líného a hamižného. Později však vzal vše zpátky s tím, že se v něm zmýlil a že je Bruce dobrý chlap. ■